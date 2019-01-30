Evin duvarını delip hırsızlık yaparken yakalandılar

Bursa’da iki katlı bir ikametin duvarını delerek hırsızlık yapmaya çalışan 7 şüpheli jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım’a bağlı Vakıf Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, M.K.’nın iki katlı evinin duvarının bir insan girebilecek şekilde delinmiş olduğunu fark etti. Bunun üzerine evi kontrol eden ekipler, 7 kişinin kaçmaya çalıştığını tespit etti. E.A, U.Ü., K.A., M.A., V.O., M.T. ve Y.A. isimli şüpheliler kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

