HABER

Evin gizli bölmesindeki 2 milyon liralık altın ve parayı çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir evin yatak odasındaki gizli bölmeden yaklaşık 2 milyon lira tutarında altın ve para çalındı.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir evin yatak odasındaki gizli bölmeden yaklaşık 2 milyon lira tutarında altın ve para çalındı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kuşadası'nda yaşayan M.K.'nin Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki evine geçen çarşamba günü sabah saatlerinde ahşap kapının kilidini kırarak giren hırsız ya da hırsızlar, yatak odasındaki gizli bölmeyi buldu. Hırsızlar buradaki 30 altın bilezik, 8 takım altın set, toplam 100 çeyrek ve yarım altın, 90 bin euro ile 20 bin doları çaldı. Evde kimse yokken gerçekleşen yaklaşık 2 milyon liralık hırsızlığı, ev sahibi M.K. akşam eve dönünce fark etti ve polise başvurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde inceleme yapıp delil aradı. Hırsızların evin zemin katında bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da sökerek götürdüğü belirlendi. Hırsızların yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
Anne ile oğlunu öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dediAnne ile oğlunu öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi
Fidan üretiminde kullanılan topraktan top mermisi çıktıFidan üretiminde kullanılan topraktan top mermisi çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.