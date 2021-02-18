Evin Güvende Mi? // Eşyalarını Koruyor Musun?// Sigorta Neye Yarar?

Yorucu anlardan sonra huzur bulduğumuz eşyalarımız, sevdiklerimizle keyifli vakit geçirdiğimiz evimiz bizim için çok kıymetli. Peki aslında tüm hayatımızı geçirdiğimiz o eşyaları ve evleri ne kadar güvence altına alıyoruz? Genelde hiçbir zarar gelmeyecek gibi yaşıyoruz fakat en ufak bir problemde, kombimiz arızalandığında veya beyaz eşyalarımız düzgün çalışmadığında tüm planlarımızda aksamalar oluyor. Zaman ve motivasyon kaybının yanında bir de maddi zarara uğramış oluyoruz.

Bu noktada önlemlerimizi kayba uğramadan yapmak bizim için en iyi seçenek. Çünkü her şeye dikkat etsek bile bizim elimizde olmadan sırf binanın yapısından bile evimize gelebilecek zararlar olabilir.

Önlem olarak en iyi yöntem evimizi, eşyalarımızı sigortalamaktır. Aksigorta bize evimize ait tüm güvenli detaylı sunuyor. Ayrıca sigortalamak deyince insanların aklına gelen uzun prosedürlerin dışında, kendi isteyeceğimiz şekilde sigorta yapma imkanı sunuyor.

Kendi isteyeceğimiz şekilde derken nedir bunlar?

Dilersek geniş kampamlı hizmet alabilir, sadece evimiz ve eşyalarımız değil apartmanda ortak kullanım alanlarını da dahil edebileceğimiz bir sigorta sistemi yapabiliriz. Doğal afetlerde meydana gelecek hasarlarda bu özellikle bizim için çok faydalı olacaktır.

Geniş kapsam dışında, ev sahibi veya kiracı olalım evimizi ve eşyalarımızı istersek birlikte istersek ayrı ayrı sigortalatabiliyoruz, hatta dilersek evimizin ve eşyalarımızın sigorta değerini biz belirleyebiliyoruz.