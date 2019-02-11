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Evin havalandırma boşluğundaki uyuşturucuya 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

ÇORUM'da polisin düzenlediği operasyonda, evin havalandırma boşluğu ile tuğlalar arasına saklanan 211 ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Evin havalandırma boşluğundaki uyuşturucuya 5 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da polisin düzenlediği operasyonda, evin havalandırma boşluğu ile tuğlalar arasına saklanan 211 ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu madde ticareti ve temini yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu maddelerin saklandığı adresleri tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, kent merkezi ve Osmancık ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Ş.Ö., O.H.A., Ş.H., H.B., V.E., Ö.Y., O.G., M.I., Ş.A., G.Z. ve U.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 211 ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuları evde havalandırma boşluğu ve tuğla arasına sakladığı belirlendi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Ö., Ş.H., Ö.Y., V.E. ve G.Z., tutuklanırken, diğer şüpheliler de adli kontrolle serbest kaldı.

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Evin havalandırma boşluğundaki uyuşturucuya 5 tutuklamaEvin havalandırma boşluğundaki uyuşturucuya 5 tutuklama

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