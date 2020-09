Evin içinde uçan Amazon Ring Always Home Cam tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Amazon Ring Always Home Cam özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıktı. Amazon'un gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Always Home Cam, aslında bir güvenlik kamerası. Fakat onun başka yetenekleri de var. Evde devriye atmak gibi.

AMAZON RİNG ALWAYS HOME CAM SADECE BİR GÜVENLİK KAMERASI DEĞİL

Always Home Cam güvenlik kamerası, bir drone gibi otonom uçuş yapabiliyor. Bu sayede evin her köşesinin güvenliğini kontrol edebilen cihaz, iç mekan drone'u olarak listeleniyor. Evdeki alarm sisteminden izinsiz bir giriş algılayan Always Home Cam, sahibinin akıllı telefon üzerinden yapacağı kontroller ile evdeki izinsiz girişi görüntüleyebiliyor. Yani evin içinde uçuyor. Böylece her odaya kamera yerleştirmek yerine tek bir kamera ile evin güvenliği sağlanıyor. Son olarak, bir drone olmasına rağmen Ring Always Home Cam'in oldukça kompakt ve hafif olduğunu belirtelim.

RİNG ALWAYS HOME CAM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hırsızın da böyle bir drone'u gördükten sonra kaçması olası görünüyor. Bir nevi evdeki gözünüz kulağınız olacak olan Ring Always Home Cam gelecek yıl piyasaya çıkacak. Otonom drone'a sahip güvenlik kamerasının fiyatı ise 249 dolar.