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Evin kapısını kırarak dehşet yaşatan eski koca yeniden gözaltına alınarak tutuklandı

07.12.2020 21:17 | Son Güncelleme:
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Evin kapısını kırarak dehşet yaşatan eski koca yeniden gözaltına alınarak tutuklandı

Aksaray’da alkollü şekilde elinde bıçakla kapıyı kırarak eski karısının evine giren ve olay günü serbest kalmasının ardından bugün yeniden gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Ereğli Kapı Mahallesi 1418.

Aksaray’da alkollü şekilde elinde bıçakla kapıyı kırarak eski karısının evine giren ve olay günü serbest kalmasının ardından bugün yeniden gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Ereğli Kapı Mahallesi 1418. Sokak’ta bulunan apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Büşra B., 2014 yılında Ersin D. (27) ile evlendi. 1 yıl sonra çiftin bir çocukları olurken, Büşra B. aşırı geçimsizlik, şiddet gördüğü ve eşinin madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle 2017 yılında eşinden boşandı. Kendisine yeni bir hayat kurmak için kolları sıvayan Büşra B., 3 yılda boşandığı eşi tarafından değişik tarihlerde saldırıya uğradı. Eski eşinin yaşadığı eve defalarca zorla giren ve Büşra B.’yi tehdit edip Ersin D., 26 Nisan tarihinde de eski eşinin yaşadığı eve gitti. Büşra B.’nin görüşmek istememesi üzerine eve zorla girmeye çalışan ancak giremeyen Ersin D. evin kapı ve pencerelerine zarar verirken, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kaçtı. O gece yaşanan kovalamaca sonucu Ersin D. yakalanarak yaka paça gözaltına alındı. Eski eşinin peşini bırakmayan Ersin D. telefonla da defalarca arayıp tehdit ederken, çaresiz kalan genç kadın kendi evinden çıkarak aynı apartmanın bir üst katında bulunan annesi Yeter B.’nin (56) evinde yaşamaya başladı. Boşandıktan sonra aldığı tehditler nedeniyle çocuğun velayetinin Ersin D.’ye verilmesini kabul eden genç kadın, 5 yaşındaki çocuğunu da göremez hale geldi. Büşra B.’nin annesinin evinde yaşadığını öğrenen Ersin D., gece yarısı eski kayınvalidesinin evine gitti. 3 katlı apartmanın 2. kattaki dairesinin yatak odası balkonuna tırmanarak balkon kapısını kırıp içeri giren Ersin D., elindeki bıçakla “Öldüreceğim” diyerek eşi Büşra B. ve annesi Yeter B.’ye saldırdı. Canlarını zor kurtaran anne ve genç kadın kendilerini apartmana atarken, çığlık seslerine uyanan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, polis ekiplerinin geldiğini fark eden Ersin D. daireye girdiği balkondan kaçarak kayıplara karıştı. Şüphelinin kaçış istikametine yönelik yakalama çalışması başlatan ekipler, çok geçmeden şahsı Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde yakaladı. Alkollü olarak yakalanan Ersin D. etkisiz hale getirilirken, kendisinin basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark edince montunu kafasına çekip yere oturur vaziyette uzandı. Bir süre yerde kalan Ersin D., hiçbir şey olmamışçasına “Sabaha kadar buradayız, sabaha kadar buradayız” dedi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ambulansa bindirilen Ersin D., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

“Sürekli şiddetini görüyorum, tehdit ediyor”
Sürekli şiddet gördüğü ve tehdit aldığı eski eşinden bir kez daha şikayetçi olmak için geldiği Aksaray Polis Merkezi’nde yaşadığı çaresizliği anlatan Büşra B., “3 yıldır kendisinden ayrıyım. 3 yıldır sürekli karakola geliyorum, sürekli şiddetini görüyorum, rahatsız ediyor, tehdit, hakaret ediyor. Sürekli canım tehlikede. Çocuğum için tehdit ediyor. Yani çocuğumu da öldürmek için. Bugün de aynı şekilde evime saldırı yaptı. Elinden çok zor kurtulduk. Ben cezalanmasını istiyorum. Sürekli karakola gelmek istemiyorum, rezil olmak istemiyorum. Çocuğumu onun yüzünden göremiyorum. Çocuğumdan uzak kalmak zorunda kalıyorum. Biran önce cezalandırılmasını istiyorum artık” dedi.

“Korkumdan çıkamıyorum, evde hapis hayatı yaşıyorum”
“Artık eski eşimden kurtulmak istiyorum” diyen Büşra B., "Onun yüzünden hiçbir yere çıkamıyorum, gidemiyorum, evde hapis hayatı yaşıyorum. Çünkü korkuyorum. Nereye gitsem karşıma çıkıyor. Artık çocuğumu istiyorum. Onun yüzünden çocuğuma da sahip çıkamıyorum. Defalarca şikayetçi oldum ve hiçbir zaman tutuklanmadı. Cezalanmasını istiyorum artık. Şikayetçi oldum ama serbest bırakılmış. Ölümle burun burunaydık. Öldürecekti beni annemle beraber. Direkt bıçağıyla bize saldırdı. Elinden güçlükle kurtulabildim. Hala üstümden o şoku atamadım. Boğazıma yapıştı, üstüme saldırdı ve o an nasıl kurtulduğumu ben de bilmiyorum. Yine aynı şekil bizim evin etrafında dolaşmış. Rahatsız ediyor, tehdit ediyor. Hiçbir şekilde ailemin de, benim de huzurumuz yok. Ben çok korkuyorum, ölmek istemiyorum. Çocuğumu istiyorum” şeklinde konuştu.

“Öldüreceğim dedi, zor kurtulduk bıçağın elinden”
Olayın ardından Büşra B. ve annesi Yeter B. polis ekiplerince olayın yaşandığı evden alınarak Aksaray Polis Merkezi’ne getirildi. Anne ve kızı, Ersin D.’den şikayetçi oldu. Polis merkezi önünde basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan anne Yeter B., “Arka balkonumdan girmiş, yatak odamdan. Kapımı kırdı. Öldüreceğim dedi, zor kurtulduk bıçağın elinden” dedi.
Boşandıktan bir süre sonra kızıyla birlikte yaşamaya başladığını anlatan Yeter B., “Damadım hiç rahat vermiyor. Akşam yine yatak odamın arka balkonunun camından girmiş. Kapımı kırarak, “Sizi keseceğim” diyerek bizi tehdit etti. Zor, güçlükle kurtulduk. Komşular yardım etti. Artık son diyorum, ben de yoruldum. Kurtulamıyorum yavrum, kurtulamıyorum. “Tamam yapmayacağım” diyor, söz veriyor, alkol alıp madde kullandı mı geliyor rahatsız ediyor. Komşuların da rahatsız oluyor. 3 senedir 20-30 tane şikayetçi oluyorum. Birkaç defa uzlaştım, olmasın dedim ama aynı tekrarlıyor. Ama artık son olsun. Yorulduk, eşim yok, erkeğim yok. Yalnız yaşıyoruz. Biz kurtulmak istiyoruz, artık yeter son olsun” ifadelerini kullandı.

Serbest kalan saldırgan koca savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünün ardından Ersin D. ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi’ne getirildi. Burada ifadesi alınan Ersin D., savcılık talimatıyla karakoldan serbest bırakıldı. İnceleme ve araştırmaların devam ettiği olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, Ersin D. hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarttı. Bugün akşam saatlerinde ikinci kez gözaltına alınan Ersin D., savcılık tarafından tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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