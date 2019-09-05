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Evin kömürlüğünde çıkan yangın, söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 12:43 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan, yandaki tandır evine de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan, yandaki tandır evine de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Yalım Erez Yolu üzerindeki Sabahattin Ayaz'a ait evin kömürlüğünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yandaki tandır evine de sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen mahalle sakinlerine ise ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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