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  4. Evin köpeği bahçeyi kazdı, korkunç cinayet ortaya çıktı! Çekiçle öldürüp folyoya sarmış

Evin köpeği bahçeyi kazdı, korkunç cinayet ortaya çıktı! Çekiçle öldürüp folyoya sarmış

19.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kocası tarafından başına çekiçle vurulup öldürülen, sonrasında da folyoya sarılan kadının cesedi 'Baron' adlı köpek sayesinde bulundu. Toprağı eşeleyen köpek Ayşen Çöl'ün cesedinin bulunmasını sağlarken, Çöl’ün yaklaşık 1,5 ay önce gömülmüş olduğu belirtildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kan donduran cinayeti işleyen cani koca ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi’ndeki bir evde geçici olarak ikamet eden Ayşen Çöl ile eşi D.Ç. tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmada D.Ç., evde bulunan çekiçle eşinin kafasına defalarca vurdu. Kafatası kırılan ve kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini alüminyum folyoya sardıktan sonra evin bahçesine gömen cani koca, çevresindekilere eşinin kendisini terk ettiği yalanını söyleyerek kayıplara karıştı.

CESEDİ 'BARON' BULDU

Olayın yaşandığı ev D.Ç.'nin ayrılması sonrası bir emlak firması tarafından satın alındı. Durumdan habersiz olan firma sahibi, ‘Baron’ ismini verdikleri köpeği bekçilik etmesi için evin bahçesinde bıraktı. Bahçe düzenlemesi için eve tekrar uğrayan firma sahipleri, Baron’un bahçede toprağı eştiğini gördü. Çukura doğru yaklaştıkça ağır bir koku duyan firma sahipleri, Ayşen Çöl’ün yaklaşık 1,5 ay önce gömülmüş cesedi ile karşılaştı.

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Durumun bildirilmesi üzerine Ayşen Çöl’ün cansız bedeni çukurdan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kan donduran cinayeti işleyen cani koca ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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(İHA)

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Ankara
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