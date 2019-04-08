Ana sınıfı öğretmeni Yıldız Madak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların ana sınıfı çağında öğrendiklerini hayat boyu unutmadıklarını, bu yaşlarda edinecekleri tecrübelerin gelecekte nasıl bireyler olacağını belirlediğini söyledi.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir anaokulunda "Montessori Günlük Yaşam Becerileri" eğitimi gören 4-6 yaş grubu çocuklar, evdeki işlere yardım ederek öz güven kazanırken aynı zamanda erken yaşta sorumluluk alma bilinci de kazanıyor.

Eğitim sayesinde çocukların evlerinde annelerine yardım etmeyi öğrendiğini dile getiren Madak, "Projenin erkek çocuklarına çok daha fazla desteği oldu. Kız çocuklarımız küçük yaştan itibaren ailelerine yardım etmeye başlıyor ama eğitim sayesinde erkek öğrencilerimizde de ciddi ilerleme var. Erkek öğrencilerimiz artık evlerinde toz alıp çamaşır asmaya başladı. Henüz 5 yaşında olmasına rağmen elektrikli süpürgeyle evini süpüren öğrencilerimiz var." dedi.

Eğitimde öncelikle çocuklara sorumluluk alma bilincini aşıladıklarını aktaran Madak, şunları kaydetti:

"Ev işlerinin yanı sıra çocuklara bitki bakımı konusunda da eğitim veriyoruz. Çocuklarımız evlerinde bir çiçek yetiştiriyor. Bu sayede sorumluluk duyguları gelişiyor. Çocuklar kendi pijamalarını katlıyor, kendileri giyiniyor, oyuncaklarını kendisi topluyor. Sınıfımızı da kendimiz temizliyoruz. Artık 10 dakika içerisinde sınıfımızın her yerini, bütün oyuncakları, materyalleri yerine yerleştirecek seviyeye geldiler. Beslenme saatinde kendi yiyeceklerini çıkartıp yiyebiliyorlar."