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Evin musluklarını çalan şüpheli, havalandırma camında suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 17:34 | Son Güncelleme

Kütahya’da girdiği evin musluklarını çalan şüpheli kaçarken havalandırma camında suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 75.

Kütahya’da girdiği evin musluklarını çalan şüpheli kaçarken havalandırma camında suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Sırma Sokak’ta A.İ.’ye ait 3 katlı eve giren 35 yaşındaki H.Y., Çarşı ve Mahalle Bekçilerince fark edildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, durumu polise bildirerek yardım talebinde bulundu. Polisin yaptığı araştırmada zanlı H.Y., kaçmak isterken havalandırma camında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yakalanıp objektiflere işte böyle yansıdı.
Şüpheli H.Y.’nin hırsızlıktan 6 ayrı suç dosyası bulunduğu belirtildi.

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