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Evin mutfağında çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2 katlı binanın alt katındaki mutfakta çıkan yangın, korkuttu.

Evin mutfağında çıkan yangın korkuttu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2 katlı binanın alt katındaki mutfakta çıkan yangın, korkuttu. Alevler, çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mutfak kullanılmaz hale geldi.
Bugün saat 12.00 sıralarında, İstasyonaltı Mahallesi, Tural Sokak'taki iki katlı bir binanın alt katında yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede tüm mutfağı sardı. Alevleri fark eden karşıdaki bir fırının çalışanları hortum ve kovalarla ilk müdahaleyi yaparken, durum bir yandan da itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekilerinin de gelmesiyle alevler, diğer odalara ve üst kata sıçramadan 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Mutfak kullanılmaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Evin mutfağında çıkan yangın korkuttuEvin mutfağında çıkan yangın korkuttu

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