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  4. Evin o halini görünce dayanamadı, oğlunu suçüstü yakaladı! Evlat cinayetinden tutuklanan anne: Yoğun uyuşturucu kokusu ve duman görünce sinirlendim

Evin o halini görünce dayanamadı, oğlunu suçüstü yakaladı! Evlat cinayetinden tutuklanan anne: Yoğun uyuşturucu kokusu ve duman görünce sinirlendim

14.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneyle oğlunun 'uyuşturucu' tartışması cinayetle sonlandı. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Memnune Keleş (50), işyerinden eve döndüğünde iddiaya göre evde yoğun uyuşturucu kokusu ve duman ile karşılaştı ve oğlu Cihan Keleş'i (27) arkadaşıyla uyuşturucu pazarlığı yaparken bastı. Arkadaşını kovan annesine Cihan Keleş sinirlenerek küfür ve hakaret etti, bıçakla üstüne yürüdü. Anne, üstüne bıçakla yürüyen oğlunu tabancayla ateş açarak öldürdü. Bu sırada evin küçük çocuğunun oyununu polis bozdu.

Oğlunu evde uyuşturucu pazarlığı yaparken basan anne, 16 yıldır uyuşturucu kullanan oğlunu tedavi ettirmek için çok uğraştığını ifade etti. Anne Memnune Keleş tutuklanırken evin küçük oğlu Bayram Barış Keleş, polislere ağabeyinin kendisini vurduğunu söyledi. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Polisler güvenlik kamerası görüntülerini izleyince Bayram Barış Keleş'in ailenin çiğköfteci dükkanında olduğunu tespit etti.

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UYUŞTURUCU PAZARLIĞI YAPTIĞI ARKADAŞINI EVDEN KOVMASINA SİNİRLENDİ

Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Sarıyer İstinye’de meydana geldi. İddiaya göre göre akşam saatlerinde işlettiği çiğköfte dükkanını kapatan Memnune Keleş (50) gece saatlerinde yaşadığı eve geldi. Kapıyı açtığında içeriden yoğun uyuşturucu kokusu alan ve duman gören kadın sinirlenerek oğlu Cihan Keleş’in (27) odasına girdi. İçeride arkadaşıyla beraber uyuşturucu pazarlığı yaptığını gören kadın, oğlunun arkadaşını evden kovdu.

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ANNESİNE KÜFÜR EDİP BIÇAKLA ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Bu duruma öfkelenen Cihan Keleş, “Benim işimi nasıl bozarsın” diyerek annesine küfür ve hakaretler etti. Bununla da kalmayan genç, eline bıçak alarak annesinin üstüne yürüdü. Korkuyla salona geçen kadın, kocası Mustafa Keleş’e (57) polisi aramasını söyledi. O esnada salonda bulunan başka bir bıçağı eline alan kadın, yatak odasına giderek sakladı. Sakladığı yerde kocasının ruhsatlı tabancasını bulan kadın, bıçakla üstüne yürüyen oğluna ateş açtı. Göğsünden vurularak can havliyle evden çıkan Cihan Keleş, birkaç adım gittikten sonra yere yığıldı. Ağır yaralı Cihan Keleş, dayısının aracıyla İstinye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ERKEK KARDEŞ AĞABEYİNİN KENDİSİNİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, evdekilerin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda kadının küçük oğlu Bayram Barış Keleş, ağabeyi Cihan Keleş’in kendisini vurduğunu söyledi. Çelişkili ifadeler vermesi ve tedirgin tavırlar sergilemesinden şüphelenen Sarıyer polisi, gencin olay esnasında çiğköftecide olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Bunun üzerine olay esnasında evde olmadığını itiraf eden Bayram Barış Keleş ve baba Mustafa Keleş, Cihan Keleş'i Memnune Keleş'in vurduğunu söyledi. Bayram Barış Keleş’in olay esnasında işyerinde olduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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“16 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYORDU, TEDAVİ ETTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM”

Çalışmaların ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, anne Memnune Keleş’i gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada alınan ifadesinde olayı anlatan kadın, oğlunun 16 yıldır uyuşturucu madde kullandığını bu yüzden kendisini tedavi ettirmek için AMATEM’e yatırmak istediklerini ancak tedavi olmadığını, bu yüzden bir süre önce Rize’ye gittiklerini ve burada kaldırdıklarını söyledi.

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"EVDE YOĞUN UYUŞTURUCU KOKUSU VE DUMAN GÖRÜNCE SİNİRLENDİM"

Kadının devam eden ifadesinde, olay günü gece saatlerinde işyerinden geldiğini ve evde yoğun uyuşturucu kokusu ve duman görerek sinirlendiğinin, oğlunun odasına girdiğini arkadaşıyla uyuşturucu ticaretini yaptığını gördüğünü bu yüzden arkadaşını evden kovduğu için oğluyla arasında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Kavga esnasında oğlunun kendisine hakaret ve küfür edip bıçak çektikten sonra üstüne geldiğini, bu yüzden kocasının silahını alıp oğluna ateş açtığını söylediği bilgisine ulaşıldı.

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ANNE TUTUKLANDI, OĞLUNUN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adli işlemleri yapılan Memnune Keleş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan kadının emniyette herhangi bir suç kaydı bulunmazken, öldürdüğü oğlunun ise “uyuşturucu madde kullanmak”, “kasten yaralama” ve “oto hırsızlığı” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

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