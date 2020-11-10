HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü

Evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:44 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde meydana geldi.

Evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.’ya ait evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerince yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın soncu maddi hasar meydana geldi.

Evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Kılıçdaroğlu'nun 'para alıp parti kuracaklar' sözlerine İnce'den yanıtKılıçdaroğlu'nun 'para alıp parti kuracaklar' sözlerine İnce'den yanıt
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını heyecanla bekliyorum
Kılıçdaroğlu'nun 'para alıp parti kuracaklar' sözlerine İnce'den yanıt
Maskeyi yanlış kullandı! Ölümden böyle döndü
Maskeyi yanlış kullandı! Ölümden böyle döndü
AK Partili Çelik: Azerbaycan sahada zafer kazandı
AK Partili Çelik: Azerbaycan sahada zafer kazandı
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi korona izni ne zaman bitiyor?
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
10 Kasım törenlerinde duygulandıran an! Gözyaşlarına boğuldu
10 Kasım törenlerinde duygulandıran an! Gözyaşlarına boğuldu
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 10 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama
10 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.