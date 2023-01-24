Evin önünde 3 kişi ölü bulunmuştu! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünde sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir evin önünde İ.G. ile eşi Ş.G. ve yanlarında çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin cesediyle karşılaştı.

Silahla öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Eleşkirt Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL AFGAN ÇOBAN ZANNEDİLDİ

İlk önce olayı, ailenin yanında çalışan Afgan asıllı diğer çobanın gerçekleştirerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar sonucu gerçek bambaşka çıktı.

YASAK AŞK İDDİASI

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.G'nin önce eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen yabancı uyruklu çobanı, daha sonra karısı Ş.G'yi pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

