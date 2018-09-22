Evin önündeki motosikleti çalan şüpheli yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da bir evin önünde duran motosikleti çalan S.G., yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen S.U.'nun evinin önüne bıraktığı motosiklet, bu sırada yoldan geçen S.G. tarafından çalındı. Bir süre sonra dışarı çıkan S.U., motosikletinin yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek, S.G.'yi çaldığı motosikletle yakaladı.
S.G. ifadesinde, motosikletin kilitli olmadığını görünce bir anlık hevesle çaldığını, pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen S.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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