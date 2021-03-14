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  4. Evin önünden çalınan kuzu bulunup sahibine teslim edildi

Evin önünden çalınan kuzu bulunup sahibine teslim edildi

14.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Evin önünden çalınan kuzu bulunup sahibine teslim edildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde evin önünden çalınan kuzu, jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi.Olay, Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde evin önünden çalınan kuzu, jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi.
Olay, Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. (49) isimli kadın evinin önünden 1 adet kuzunun tanımadığı bir kişi tarafından alınarak plakasını alamadığı araca konulup çalındığını söyledi. JASAT ekipleri tarafından görgü tanıklarının beyanı, istihbari çalışmalar, plaka tanıma sistemi ve MOBESE kameralarında yapılan araştırma sonunda aracın plakası tespit edildi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen S.O. (33) Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordine kurularak yakalandı. Çalınan kuzu, JASAT Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Kepez Emniyet Müdürlüğünden teslim alınarak sahibine teslim edilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.

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