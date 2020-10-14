Evin önünden yapılan motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Sinan Özen isimli vatandaş, mali değeri 10 bin Türk Lirası civarında olan plakalı motosikletini evin önüne park etti. Sabah uyandığında motosikletinin çalındığını fark eden özen, polis ekiplerine haber verdi. Motorunun çalındığı evin yeri önündeki güvenlik kamerası görüntülerini açan Özen, görüntülerdeki 2 kişinin motorunu çalınma anını gördü.

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

