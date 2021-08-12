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  4. Evin ortasında sandalyeleri tutuşturmuş! Dumanlar binayı sarınca fark ettiler

Evin ortasında sandalyeleri tutuşturmuş! Dumanlar binayı sarınca fark ettiler

12.08.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da salondaki sandalyeleri üst üste koyarak yakıcı madde ile evini ateşe veren kişi yakalandı. Alevlerin yükseldiğini gördükten sonra evin kapısını kilitleyerek çıkan kişi, olay yerini terk etti. Evden dumanların çıktığını gören bina sakinleri, ekiplere haber verdi. Ekipler, kısa süre içinde yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın çıkaran kişi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Evin ortasında sandalyeleri tutuşturmuş! Dumanlar binayı sarınca fark ettiler

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, oturdu evin salonundaki sandalyeleri üst üste bırakarak yanıcı bir madde ile ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini gören şahıs, evin kapısını çekip kilitledikten sonra dışarı çıktı. Bu sırada dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım hattını arayarak polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırarak alevlerin yükseldiği yöne doğru yöneldi. Ekipler, ellerinde götürdükleri yangın tüpleri ile alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, çevrede bulunan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

EVİNİ YAKAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayla ilgili çevrede çalışma yapan polis ekipleri, evi ateşe veren şahsı vatandaşların göstermesi üzerine gözaltına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır
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