Evin ortasında taşla yaşıyorlar

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde 3 kişilik Üçgül ailesinin oturduğu evin odasında, yeraltı şehrinin girişine ait olduğu iddia edilen taş bulunuyor. Sinan Üçgül, "Bazı kişiler, bu evi satmam için teklifte bulundular. Fakat biz evimizi vermedik. Eski evi insan niye ister ki?" dedi.

2 bin 200 nüfuslu Çalış Beldesi'nde işsiz Sinan Üçgül, annesi ve kız kardeşi ile dedelerinden kalma 150 yıllık müstakil evde yaşıyor. 3 odadan oluşan tek katlı evin yatak odasında zeminde dikdörtgen şeklinde taş bulunuyor. Taşın bulunduğu yerin, yaklaşık 2 ay önce ortaya çıkan 5 kilometrelik yer altı şehrinin girişlerinden biri olabileceği belirtildi.

'EVİMİZİ SATIN ALMAK İÇİN BİRÇOK KİŞİ GELDİ'

Sinan Üçgül, evin kendilerine dedelerinden kaldığını ve yaklaşık 150 yıllık olduğunu söyledi. Evde bulunan taşın ne olduğunu bilmediklerini belirten Üçgül, "Babamdan duyduğum, bu taşın 7 metre kadar tabana indiğidir. Çocukluğumuzdan beri var. Babam mağaraya kadar indiğini söyledi. Yıllardır taş bu şekilde kaldı. Ev benim adıma tapuludur. Bazı kişiler, bu evi satmam için teklifte de bulundular. Fakat biz evimizi vermedik, evimizden çıkmadık. Mağaralar çıkınca biz bu taşın farkına vardık. Büyük ihtimalle bu taştan dolayı evi istediler" dedi.

'YOLDAN TIR GEÇİNCE EV SALLANIYOR'

Sinan Üçgül, "Buraya gelenler bu taşın farkındalarmış. Bu, nerenin taşı bilmiyoruz. Dikdörtgen şeklinde bir taş ve şu an evimizin içerisinde. Önümüzdeki yoldan TIR geçtiği zaman evimiz sallanıyor. Evin altında bir boşluk var, mağaranın boşluğu. Şimdiye kadar yetkili hiç kimse gelmedi, biz de herhangi bir yere başvuru yapmadık. Zaten taşın ne olduğunu bilmediğimiz için ilgilenmedik. Bir eski evi insan niye ister ki? Mağaralar açılınca fark ettik. Bu taş için evi istemişler" diye konuştu.