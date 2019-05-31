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Evin penceresinden düşen kız çocuğu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

BOLU'da, 5 katlı apartmanın 1'inci katında açık unutulan evin penceresinden beton zemine düşen kız çocuğu E.I.

Evin penceresinden düşen kız çocuğu yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, 5 katlı apartmanın 1'inci katında açık unutulan evin penceresinden beton zemine düşen kız çocuğu E.I. (4) yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Sümer Mahallesi Palmiye Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 1’inci katında ailesiyle birlikte yaşayan kız çocuğu E.I., açık bırakılan pencerenin kenarında oynadığı sırada 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. E.I.'nın ağlamasıyla kızının pencereden düştüğünü farkeden anne durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan E.I., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Evin penceresinden düşen kız çocuğu yaralandıEvin penceresinden düşen kız çocuğu yaralandı

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