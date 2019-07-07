Evin penceresinden düşen Recep ağır yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evin penceresinden dışarı bakan Recep Tayyip Ö. (7), 3 metre yükseklikten beton zemine, başının üstüne düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin penceresinden sokağa bakan Recep Tayyip Ö., iddiaya göre, dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Başının üstüne düşen küçük çocuk, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Recep Tayyip Ö.'yü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Recep Tayyip Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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