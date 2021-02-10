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  4. Evin penceresinden klima motorunun üzerine çıkan yaşlı kadın polisi alarma geçirdi

Evin penceresinden klima motorunun üzerine çıkan yaşlı kadın polisi alarma geçirdi

10.02.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Burdur’da alzaymır hastası olduğu öğrenilen 88 yaşındaki yaşlı kadın, birinci kattaki evin penceresinden klima ünitesinin üzerine çıkınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti.

Burdur’da alzaymır hastası olduğu öğrenilen 88 yaşındaki yaşlı kadın, birinci kattaki evin penceresinden klima ünitesinin üzerine çıkınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Belediye ekiplerince pencerenin altına branda açılırken yaşlı teyze durumu fark eden kızı tarafından pencereden içeri alındı.
Olay, Burdur Merkez Burç Mahallesi Özlem evler 2. kısımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 88 yaşındaki Yaşar Gökmen pencereden evin dış duvarına bağlı klima ünitesinin üzerine çıktı. Yaşlı kadını ilk gören karşı binadaki komşuları hemen itfaiye ve polisi aradı. Verilen adrese itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaşlı kadının düşme ihtimaline karşılık pencerenin altına hemen branda açılırken durumu fark eden yaşlı kadının kızı itfaiyenin müdahalesine gerek kalmadan annesini pencereden içeri çekmeyi başardı.
Yaşar Gökmen’in evde kızıyla birlikte yaşadığı alzaymır hastası olduğu, kızının lavaboya gittiği kısa süre içinde pencereyi açıp klima ünitesinin üzerine çıktığı öğrenildi.

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