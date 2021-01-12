Evin penceresinden sarkan küçük çocuk ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde pencereden sarkarak görenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan yabancı uyruklu küçük çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından indirildi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Molla Raşit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında pencereden sarkan küçük çocuğu görerek düşmesinden korkan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, camdan sarkan çocuğa eve girmesini söyledi. Çevredeki vatandaşlardan çocuğun Suriyeli olduğu ve Türkçe bilmediğini öğrenen ekipler, eve girerek küçük çocuğu sarktığı pencereden indirdi.

Ekiplerini gören baba korkula çocuklarına sarıldı

Ekipler evde, pencereden sarkan çocuk ve kardeşinin yalnız olduğunu görünce, ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. Aynı sokakta yaşayan bir Suriye vatandaşı bir kadınla konuşan ekipler, çocuklarının babasının işlerini halletmek için çocukları evde yalnız bıraktığını öğrendi. Ekiplerin araştırmaları sırasında olay yerine gelen çocukların ismi öğrenilemeyen babası, bozulan cep telefonunu tamirciye götürdüğünü söyleyerek çocuklarına sarıldı.

Sağlık ekipleri çocukların elleri ve yüzlerini temizledi

Sağlık ekipleri, daha sonra küçük çocukları ambulansa bindirerek ellerini ve yüzlerini temizledi. Küçük çocuklar daha sonra babasına teslim edildi. Polis ekipleri ismi öğrenilemeyen babayı, çocuklarını yalnız bırakmaması konusunda uyardı.

