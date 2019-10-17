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Evin, yeni yüzüne bir ay sonra kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Evin, yeni yüzüne bir ay sonra kavuşacak

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Suriye'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Evin Hacı İbrahim'e (9), yaklaşık bir ay sonra kendi dokusundan yeni bir cilt yapılacağını söyledi.
Suriye'nin Kamışlı bölgesinde, şiddetli çatışmaların olduğu 2013'te, bombaların düştüğü evlerinde Menal Hacı İbrahim yaşamını yitirirken, o dönem 3 yaşında olan kızı Evin Hacı İbrahim yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin ve babası Rezan Hacı İbrahim, Türkiye'ye sığındı. Evin'i Batman, Malatya ve Adana'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren Rezan Hacı İbrahim, daha sonra Antalya'ya geldi. AÜ Hastanesi'nde ilk olarak nefes almakta zorlanan minik Evin'in burun delikleri açıldı, ardından uygulanan operasyonla ağız kenarlarındaki darlık genişletildi. Evin'e son olarak da kalıcı makyajla kaş yapıldı.
AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Evin Hacı İbrahim'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Evin için yüz naklinin çok uygun olmadığını kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Bizim ilk ameliyattaki hedefimiz göz kapaklarını daha kullanılabilir hale getirmek, burnundan daha iyi nefes almasını sağlamak ve ağızdan daha rahat yemek yiyebilmesi ve konuşabilmesiydi. İlk ameliyatımız bunlara yönelikti. Göz kapakları, burnu ve ağız köşelerini düzelttik. Evin için yüz nakli çok uygun değil, çünkü kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Bir ay kadar sonra bu dokuları kullanarak yeni bir cilt yapmak için uğraşacağız" diye konuştu.

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Evin, yeni yüzüne bir ay sonra kavuşacak

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