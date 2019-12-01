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Evinde 217 canlı akrep bulunan kişiye 60 bin lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:12 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, evinin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirilen Hekim Çaka'ya 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulandı.

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin),(DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, evinin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirilen Hekim Çaka'ya 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulandı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 9 Kasım günü düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi.
Ele geçirilen canlı akrepler, koruma altına alınmak üzere Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Hakkında inceleme başlatılan ev sahibi Hekim Çaka'ya ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 60 bin 163 lira para cezası verildi.
Çaka, evinin bodrum katında akrep yetiştirmek için 50 bin lira masraf yaptığını belirterek, akrep beslenmesiyle ilgili ceza verildiğini bilmediğini söyledi.

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