HABER

Evinde 217 canlı akrep bulunan kişiye 60 bin lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:51 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, evinin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirilen Hekim Çaka'ya 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulandı.

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin),(DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, evinin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirilen Hekim Çaka'ya 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 9 Kasım günü düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi.

Ele geçirilen canlı akrepler, koruma altına alınmak üzere Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Hakkında inceleme başlatılan ev sahibi Hekim Çaka'ya ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 60 bin 163 lira para cezası verildi.

Çaka, evinin bodrum katında akrep yetiştirmek için 50 bin lira masraf yaptığını belirterek, akrep beslenmesiyle ilgili ceza verildiğini bilmediğini söyledi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Kolunda serumla kitap fuarına geldiKolunda serumla kitap fuarına geldi
Sultangazi'de çiğ köfte festivaline yoğun ilgiSultangazi'de çiğ köfte festivaline yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Feci kaza! 1'i ağır 7 yaralı

Alanya’da korkutan görüntü! Art arda hortumlar meydana geldi

Turistler ve vatandaşlar...

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Seçimler yasaların öngördüğü tarihte olacak

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

Musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.