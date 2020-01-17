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  4. Evinde 700 gram esrarla yakalandı

Evinde 700 gram esrarla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde L.D. (40), evinde 700 gram esrar ile yakalandı.

Evinde 700 gram esrarla yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde L.D. (40), evinde 700 gram esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan L.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Honaz ilçesinde uyuşturucu satılacağını öğrenince harekete geçti. Ekipler, dün takibe aldıkları şüpheli L.D.'yi Kocabaş Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. L.D.'nin evinde yapılan aramada, 700 gram esrar bulundu. L.D., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Evinde 700 gram esrarla yakalandı

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