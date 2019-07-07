Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinin merdiven boşluğuna asılı halde bulunan eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca toprağa verildi.

İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak’taki bir sitede ikamet eden Bünyamin Karaca’dan haber alamayan komşuları dün durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye ekipleri ile eve girdi. Ekipler, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Osman Pepe döneminde müsteşar yardımcılığı görevi yürüten 60 yaşındaki Karaca’yı dubleks evinin merdiven boşluğuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Karaca’nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Karaca’nın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra Karaca’nın cenazesi, İzmit ilçesinde bulunan Yahyakaptan Merkez Camii’ne getirildi. Öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınırken, Karaca’nin eşi Sevgi Karaca, kızı Sümeyye Turan, oğlu Yasin ve Kadir Can Karaca taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Karaca’nın yakınlarının yanı sıra, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karaca’nın cenazesi Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.