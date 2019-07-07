HABER

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinin merdiven boşluğuna asılı halde bulunan eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca toprağa verildi.İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak’taki bir sitede ikamet eden Bünyamin Karaca’dan haber alamayan komşuları dün durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinin merdiven boşluğuna asılı halde bulunan eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca toprağa verildi.
İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak’taki bir sitede ikamet eden Bünyamin Karaca’dan haber alamayan komşuları dün durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye ekipleri ile eve girdi. Ekipler, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Osman Pepe döneminde müsteşar yardımcılığı görevi yürüten 60 yaşındaki Karaca’yı dubleks evinin merdiven boşluğuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Karaca’nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Karaca’nın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra Karaca’nın cenazesi, İzmit ilçesinde bulunan Yahyakaptan Merkez Camii’ne getirildi. Öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınırken, Karaca’nin eşi Sevgi Karaca, kızı Sümeyye Turan, oğlu Yasin ve Kadir Can Karaca taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Karaca’nın yakınlarının yanı sıra, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karaca’nın cenazesi Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.