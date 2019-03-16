Evinde av tüfeği ile öldürülmüş bulundu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde Tahir Kaya (85), yalnız yaşadığı evinde av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İlçeye bağlı Yemişli Köyü'nde Tahir Kaya, yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın, öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinde Kaya'nın, sırtından av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldüğü saptandı. Tahir Kaya'nın cenazesi, evde yapılan incelemeden sonra Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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