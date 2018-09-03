Evinde av tüfeğiyle intihar etti

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, Mustafa Ç. (64), evinde çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Mustafa Ç.'nin Zaferiye Mahallesi 363 Sokak'taki yalnız yaşadığı, tek katlı evinden dün saat 20.00 sıralarında, tek el silah sesi duyuldu. Komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, oturma odasında, kanlar içinde haraketsiz yatan Mustafa Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Tarım işçisi olarak çalışan eşi üzüm toplamaya gittiği için evde yalnız olduğu öğrenilen Mustafa Ç.'nin çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar ettiği anlaşıldı. Mustafa Ç.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polis, soruşturma başlatırken, Mustafa Ç.'nin intiharının nedeninin araştırıldığı bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı
İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı
Fransa'dan İdlib açıklaması
Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü
LGS 3. nakil sonuçları açıklandı peki okullar ne zaman açılacak?
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum