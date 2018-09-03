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Evinde av tüfeğiyle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 10:15 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Mustafa Ç.

Evinde av tüfeğiyle intihar etti

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, Mustafa Ç. (64), evinde çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Mustafa Ç.'nin Zaferiye Mahallesi 363 Sokak'taki yalnız yaşadığı, tek katlı evinden dün saat 20.00 sıralarında, tek el silah sesi duyuldu. Komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, oturma odasında, kanlar içinde haraketsiz yatan Mustafa Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Tarım işçisi olarak çalışan eşi üzüm toplamaya gittiği için evde yalnız olduğu öğrenilen Mustafa Ç.'nin çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar ettiği anlaşıldı. Mustafa Ç.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polis, soruşturma başlatırken, Mustafa Ç.'nin intiharının nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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Evinde av tüfeğiyle intihar ettiEvinde av tüfeğiyle intihar etti

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