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  4. Evinde banyoya giren genç kız bir anda kendini alt katta buldu: "Kıyamet koptu, bina yıkıldı sandım"

Evinde banyoya giren genç kız bir anda kendini alt katta buldu: "Kıyamet koptu, bina yıkıldı sandım"

28.08.2024 08:24
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde evinde banyoya giren genç kız hayatının şokunu yaşadı. 4. katta meydana gelen çökme sonucu genç kız evinden alt kata düştü. Yaralanan genç kızın babası "Kızım banyoya girdikten sonra kıyamet koptu. Bina yıkıldı zannettim. Atladım aşağı, aldım kızımı" diye konuştu. Çöken banyo cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fatih'te 4. katında çökme meydana gelen bina ve yanındaki 2 bina boşaltıldı. 3 binadan 35 kişi tahliye edildi., sokak da trafiğe kapatıldı. Apartman sakinleri binanın eski olduğunu, tren geçerken bile sallandığını söyledi. Banyoya girdikten sonra alt kata düşen kız ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

4. KATIN TABANI ÇÖKTÜ

Olay, akşam saatlerinde Fatih Nişanca Mahallesi Alişan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 4. katının tabanında çökme yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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BİNA ÖNÜNE BARİKAT ÇEKİLDİ

Olayda E.M. isimli genç kız, evinden alt kata düşerek yaralandı. Yaralı kız, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. Tedbir amacıyla sokak, çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, yıkılma tehlikesi olan binanın önüne zabıta ekiplerince barikat çekildi. 3 binadan toplam 35 kişinin tahliye edildiği kısmi çökmeye ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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ÇÖKEN KATTA BORUDAN SU AKIYOR

Öte yandan çöken dairenin banyosu bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülere çöken kısımdaki borudan akan su yansıdı.

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"KIZIM BANYOYA GİRDİKTEN SONRA KIYAMET KOPTU"

Yaralı genç kızın babası Musa Maden, "Ailem dışarı çıktı, sonrasında kızım banyoya girdi. Banyoya girdikten sonra kıyamet koptu. Sonra baktım, kızım düşmüş yerde. Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkıldı zannettim. Atladım aşağı, aldım kızımı. Zaten 2-3 gün öncesinden söyledik banyoda, tuvalet ile ilgili sıkıntı var diye; 'tamam, hallederiz' dediler. En son başımıza geldi yani. Bina eskiydi, arkası sallanıyordu. Tren geçerken bile sallanıyordu. Şu an kızımı hastanede bıraktım, geldim. Çağırdılar beni, merak ediyorum kızımı, hastaneye gideceğim” dedi.

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"BİNA TAHMİNİMCE 40-50 YILLIK VARDIR"

Bina sakinlerinden Şevket Fidan ise, “4. kattan üçüncü kata çökme olmuş. Bu yüzden tahliye kararı verdiler. Olay anında benim bildiğim bir çocuk yaralanması olmuş. Çocuğu hastaneye götürmüşler, bize de tahliye kararı verdiler. Bina tahminimce 40-50 yıllık vardır. Ben geldiğimde polis ve itfaiye ekipleri gelmişti. Memur arkadaşlar yardımcı oldular. Ben de buraya eşyalarımı almak için geldim zaten” dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul bina banyo
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