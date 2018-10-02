Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde Ayhan Kısa (63), evinde başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Eve hırsızlık için girdiği sanılan uçucu madde bağımlısı Serkan Ö., şüpheli olarak gözaltına aldı.
İsviçre'de uzun yıllar çalıştıktan sonra 20 yıl önce emekli olup memleketi Söke'ye dönerek Kemalaşa Mahallesi'ne yerleşen Ayhan Kısa, dün gece evde başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Evli, 3 çocuk babası Kısa'nın cesedi, saat 07.30 sıralarında uyanan kızı tarafından bulundu. Kızının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Kısa'nın cesedi otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Ayhan Kısa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, komşularının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri, şüphelinin uyuşturucu madde bağımlısı Serkan Ö. olduğunu belirledi.
Hırsızlık için eve girdiği, ev sahibi Ayhan Kısa'nın gürültüye uyanması üzerine başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü sanılan Serkan Ö., saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Serkan Ö.'nün polisteki sorgusunda gece yaşananları hatırlamadığını söylediği belirtildi.
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