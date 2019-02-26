HABER

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

Karaman’da evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Nefise Sultan Mahallesi 249 Sokak’ta bulunan Şimşek Apartmanı’nın 1.

Karaman’da evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Nefise Sultan Mahallesi 249 Sokak’ta bulunan Şimşek Apartmanı’nın 1. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişinin silahla vurularak yaralandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler Mehmet Altınbilek’in (32) kafasından silahla vurulduğunu belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Altınbilek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada olayı duyarak gelen kayınvalidesi feryat ederek gözyaşlarına hakim olamazken, kadını komşuları zor sakinleştirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Altınbilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde olaya şahit olan ve sinir krizi geçirdiği için konuşamayan Mehmet Altınbilek’in eşi Ayşe Altınbilek (28) ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken evde silah bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, adamın nasıl vurulduğunu araştırıyor.
Öte yandan Mehmet Altınbilek’in bir suçtan dolayı Konya’nın Ereğli ilçesindeki yarı açık cezaevinde yattığı ve bugün izin alarak Karaman’a geldiği öğrenildi.

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.