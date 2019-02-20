Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki bir genç, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kozyörük Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki H.Ö., evinde hareketsiz vaziyette bulundu. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, H.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, başından vurulmuş halde bulunan H.Ö.’nün yanıbaşında tabanca olduğunu tespit etti. H.Ö.’nün intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından H.Ö.’nün cenazesi, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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