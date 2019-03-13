Evinde bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun’da evinde yapılan aramada bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.U.’nun evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada bin 624 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili S.U., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

