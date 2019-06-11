Evinde biriktirdiği çöpler sokağa taştı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde biriktirilen ve sokağa taşan çöpler temizlendi.

İstiklal Mahallesi 40017 Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ayşe Çelik'in (69) tek katlı müstakil evinde biriktirdiği çöplerden rahatsızlık duyan komşuları durumu muhtarlığa bildirdi.

Muhtarlığın girişimiyle Çelik'in yakınlarına ulaşılarak evde temizlik yapılabilmesi için gerekli izin alındı. Bunun üzerine Seyhan Belediyesi temizlik ekipleri, iki yıl önce de çöp biriktirilmesi nedeniyle temizlik yaptıkları eve gitti. Konutta odaları dolduran çöplerin eve sığmadığı ve sokağa kadar taştığı gözlendi.

Belediye görevlilerinin, evin giriş kapısının açılmasını engelleyen çöpleri tahliye etmesiyle birlikte ekipler temizliğe başladı. Çevreye yayılan kötü koku ve haşereler belediye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Evden çıkarılan 8 kamyon ve 9 kamyonet dolusu çöp, atık merkezine götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Gülfidan Kaştaş, komşusu Çelik'in her gün evine çöp taşıdığını ifade ederek, çöpler nedeniyle ramazan ayı süresince hamam böcekleriyle mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.