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  4. Evinde boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Beni bitirdi

Evinde boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Beni bitirdi

20.11.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, arkadaşlık kurduğu Songül Değirmenci'yi (44) evinde boğarak öldüren Nami Işık'ın (57), savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Işık'ın, "Beni maddi ve manevi olarak bitirdi, öldürmeyi planlamıştım" dediği öğrenildi.

Evinde boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: Beni bitirdi

Olay, 17 Kasım gecesi, Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Değirmenci'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde, Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Değirmenci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, saat 01.30 sıralarında binadan çıkan şüpheliyi tespit etti. Yapılan incelemede şüphelinin, Nami Işık olduğu belirlendi. Kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Işık, iş yerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunda Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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'ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞTIM'

Kentte 1 yıl önce eşinden boşandığı belirlenen Nami Işık'ın, Songül Değirmenci ile arkadaşlık kurmaya başladığı ve son zamanlarda aralarında sorunlar çıktığı öğrenildi. Işık'ın savcılıkta verdiği ifadesinde de "Beni maddi ve manevi olarak bitirdi. Öldürmeyi planlamıştım" dediği belirtildi.

DHA

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cinayet kadın cinayeti Samsun
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