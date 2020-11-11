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Evinde bonzai ve esrarla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 13:43 | Son Güncelleme

Samsun’da evinde bonzai ve esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyevleri Mahallesi’nde meydana geldi.

Evinde bonzai ve esrarla yakalandı

Samsun’da evinde bonzai ve esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.T. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 88,41 gram bonzai, 20,90 gram esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. E.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.

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