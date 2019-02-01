Evinde cesedi bulunan yaşlı adamın öldürüldüğü ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinde cesedi bulunan yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, 26 Ocak'ta E.A'nın (79) evinde cesedinin bulunmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ile Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayda cinayet şüphesini değerlendiren ekipler, 4 gün boyunca ilçede yaklaşık 80 kişiyle görüştü ve MOBESE kameralarına ait kayıtları inceledi.
Teknik ve fiziki takip sonucu E.A'nın olay günü evinde darbedildiğini belirleyen ekipler, katil zanlısı K.A.Ö'yü (55) gözaltına aldı.
K.A.Ö'nün polise verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından "kasten adam öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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