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Evinde çıkan yangında yaralanan kişi hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

Evinde çıkan yangında yaralanan kişi hastanede öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evinde çıkan yangında ağır yaralanan Mustafa Alav (67), 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 5 Ocak'ta Serinevler Mahallesi'ndeki evinde çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan alzaymır hastası Mustafa Alav, sevk edildiği Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alav'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Mustafa Alav'ın hastane polisine verdiği ifadesinde, evde tek başına olduğunu, sigara içtiğini ancak sonrasında yaşananları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, Alav'ın eşi Behiye Alav'ın da 4 Ocak'ta karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Gaziantep Serinevler Mahallesi yangın yaşlı adam

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