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Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 09:20 | Son Güncelleme

İZMİT'te, evin mutfağında başlayan yangın oturma odasına sıçradı.

Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te, evin mutfağında başlayan yangın oturma odasına sıçradı. Evindeki yangını söndürmeye çalışan Uğur Özer'in vücudunda hafif yanıklar oluştu. Gece saatlerinde, İzmit Yenidoğan Mahallesi Kaleüstü Sokak'ta Uğur Özer'in yaşadığı evin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek oturma odasına sıçradı. Uğur Özer, itfaiyeye haber verdikten sonra alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ellerinde ve başında yanıklar oluşan Uğur Özer, alevleri söndüremeyince evden dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yaralanan Uğur Özer'e ilk müdahale bir itfaiye eri tarafından yapıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil ekibi, Özer'i İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yangında evin mutfağı ve oturma odası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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