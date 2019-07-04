Evinde define ararken yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde evinin bir odasını 2 metre çapında ve 8,5 metre derinliğinde kazarak define arayan kişi yakalandı.

Kırsal Gayre Mahallesi'nde oturan M.Y.'nin, evinin içinde Denizli'den gelen 3 kişi ile birlikte define aradığı ihbarını alan jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Eve giren jandarma ekipleri 2 metre çapında 8,5 metre derinliğinde kazılan çukurla karşılaştı. Kazıda kullanılan 4 kazma, 3 kürek, 10 metre metal merdiven ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Bu sırada evde bulunan M.Y. yakalanırken, E.Y., Ş.K. ve O.O.'nun ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan M.Y.’nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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