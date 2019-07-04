HABER

Evinde define ararken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Karacasu ilçesinde evinin bir odasını 2 metre çapında ve 8,5 metre derinliğinde kazarak define arayan kişi yakalandı.

Evinde define ararken yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde evinin bir odasını 2 metre çapında ve 8,5 metre derinliğinde kazarak define arayan kişi yakalandı.
Kırsal Gayre Mahallesi'nde oturan M.Y.'nin, evinin içinde Denizli'den gelen 3 kişi ile birlikte define aradığı ihbarını alan jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Eve giren jandarma ekipleri 2 metre çapında 8,5 metre derinliğinde kazılan çukurla karşılaştı. Kazıda kullanılan 4 kazma, 3 kürek, 10 metre metal merdiven ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Bu sırada evde bulunan M.Y. yakalanırken, E.Y., Ş.K. ve O.O.'nun ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan M.Y.’nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Evinde define ararken yakalandı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Anız yangınını söndürmek isteyen itfaiyecilerin darp edildiği iddiasıAnız yangınını söndürmek isteyen itfaiyecilerin darp edildiği iddiası
Açık havada aile boyu nostalji sinema keyfiAçık havada aile boyu nostalji sinema keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.