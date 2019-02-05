Evinde düşen Fatma Girik, hastaneye kaldırıldı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki evinde düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Ünlü oyuncu Fatma Girik, bugün saat 12.00 sıralarında, Torba Mahallesi'ndeki evinde dengesini kaybedip, düştü. Evde bulunan bakıcıları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler tarafından boyunluk takılan Girik, evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Röntgeni çekilen Girik'te kırık, çıkık olmadığı, elinde düşmeye bağlı ezikler oluştuğu belirlendi. Girik'in halsizlik nedeniyle düştüğü, bunun dışında sağlık sorunun bulunmadığı belirtildi. Serum bağlanan Girik, bir süre müşahade altına alındı. Odasında bir süre uyuyarak dinlenen Girik'in, doktorlarının yapacağı son kontrolün ardından taburcu edileceği bildirildi.
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