HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinde düşerek ölen yaşlı adamın korona testi pozitif çıktı

Evinde düşerek ölen yaşlı adamın korona testi pozitif çıktı

02.01.2021 14:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybeden yaşlı adamın korona virüs testi pozitif çıktı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Samsun’da evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybeden yaşlı adamın korona virüs testi pozitif çıktı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Arslan Türnük (75) evinde düşerek yaralandı. Yaşlı adam, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Türnük, yapılan müdahalelere rağmen acil serviste hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Arslan Türnük’ün otopsi işlemleri öncesi Kovid-19 testi yapıldı. Yaşlı adamın korona virüs taşıdığı ortaya çıktı.
Arslan Türnük’ün cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Sokak ortasında bıçaklandılarSokak ortasında bıçaklandılar
80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Polisin dikkati sayesinde bulundular

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Esenyurt'ta kısıtlama vakti bıçaklı kavga: 2 yaralı

Sokak ortasında bıçaklandılar

Yer: Tokat! Tarlasını sürerken toplu mezar buldu

Yer: Tokat! Tarlasını sürerken toplu mezar buldu

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir?

İzmir'de bulundu! 2 bin 500 yıl öncesine ait

İzmir'de bulundu! 2 bin 500 yıl öncesine ait

Milli atlet Süreyya Ayhan Kop'a büyük şok! Evine el konuldu

Milli atlet Süreyya Ayhan Kop'a büyük şok! Evine el konuldu

Bugün marketler açık mı? Yılbaşı yasağında market izni var mı? 2 Ocak 2021 bugün marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Bugün marketler açık mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.