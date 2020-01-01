HABER
  4. Evinde enkaz altında kalarak öldü, 3 gün sonra fark edildi

Evinde enkaz altında kalarak öldü, 3 gün sonra fark edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, yalnız oturduğu evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Yaşar Kızıl (77), yaşamını yitirdi.

Evinde enkaz altında kalarak öldü, 3 gün sonra fark edildi

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, yalnız oturduğu evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Yaşar Kızıl (77), yaşamını yitirdi. Kızıl'ın cansız bedeni komşuları tarafından 3 gün sonra bulundu.
Ergani ilçe merkezindeki Kemalliye Mahallesi'nde oturan tapu kadastro müdürlüğünden emekli olan Yaşar Kızıl'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, evine gitti. Komşuları, evin çöktüğünü, Kızıl'ın da enkazın altında kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kızıl'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan kontrolde Kızıl'ın 3 gün önce öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Kızıl'ın cansız bedeni otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Evinde enkaz altında kalarak öldü, 3 gün sonra fark edildi

PARTNER Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için... Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için...
Zeytinburnu’nda durakta otobüs bir başka otobüse çarptı: 15 yaralıZeytinburnu’nda durakta otobüs bir başka otobüse çarptı: 15 yaralı
Silifke’de gökyüzünde görsel şölenSilifke’de gökyüzünde görsel şölen
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu!

Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda otobüs kazası: Yaralılar var

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Suriye'de sivillere saldırı! 5'i çocuk 6 ölü!

Kahreden haber! 5'i çocuk 6 ölü!

Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.