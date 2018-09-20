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Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

Mardin ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmada, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya’nın aracında ve evinde esrar bulundu. Kızılkaya ve eşi gözaltına alınarak, Mardin’e getirildi.

Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı

Mardin ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmada, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya’nın aracında ve evinde esrar bulundu. Sattıkları uyuşturucuların paralarını terör örgütü PKK’ya aktardıkları ileri sürülen Kızılkaya ve eşi gözaltına alınarak Mardin’e getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya’nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kızılkaya’nın eşi ile birlikte İzmir’e gittiğini öğrenen polis, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İki ilin Emniyet Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Kızılkaya’nın aracı durdurularak arama yapıldı.

Aramada araçta esrar maddesi bulunurken, Kızılkaya ve eşi gözaltına alındı. Kızılkaya’nın Savur’daki evinde de arama yapan polis, burada da esrar ele geçirdi. Sattıkları uyuşturucuların paralarını terör örgütü PKK’ya aktardıkları ileri sürülen Kızılkaya ve eşi, getirildikleri Mardin Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
HDP yedibela kızılkaya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Pkk’nın Torbacı Olduğunu Zaten Biliyorduk. Yakalamanız İyi Oldu Tbrklr EGM
Her yol var..kürt halkının hakları için esrar içiyor bulunduruyor satıyor taşıyor temin ediyor..suç poliste niye yakalıyonuz yada evini arıyonuz ki..demokratik hakkını kullanıyor..
zaten kendileri yetiştiriyor niye sasiriyorsunuzki normal evde işte arabada sokakta kafada:-))
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