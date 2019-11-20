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Evinde esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:59 | Son Güncelleme

Samsun’da evinde paketler halinde uyuşturucu ele geçen 1 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde meydana geldi.

Evinde esrar ele geçirildi

Samsun’da evinde paketler halinde uyuşturucu ele geçen 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilen Y.D.’nin evinde yaptıkları aramada, 7 paket halinde 614,1 gram esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili Y.D. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Evinde esrar ele geçirildi

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