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Evinde hayatını kaybeden uzman çavuşa son görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

GÖREV yeri Tekirdağ'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş (24), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- GÖREV yeri Tekirdağ'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş (24), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş, ilçeye bağlı İlyas Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Hoş'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Uzman Çavuş Hoş için Ulu Cami'de öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kılıç, İl Alay Komutan Yardımcısı Albay Erdem Ersoy, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Burak Demirtaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde Mustafa Hoş'un annesi Rukiye Hoş (52), babası Yaşar Duran Hoş (55), ağabeyi Yusuf Hoş ve kız kardeşi Fatma Hoş, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Rukiye Hoş, oğlunun tabutunun arkasından, "Gitme oğlum" diyerek gözyaşları dökerken, kız kardeşi Fatma Hoş'un ağabeyinin tabutunu öpmesi törene katılanları duygulandırdı. Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş, kılınan cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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