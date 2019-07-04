HABER

Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın cesedi günler sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

Samsun’da yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki şahıs, evden gelen kötü kokular üzerine 15 gün sonra ölü bulundu.Olay, Canik ilçesi Defne Sokak’ta meydana geldi.

Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın cesedi günler sonra bulundu

Samsun’da yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki şahıs, evden gelen kötü kokular üzerine 15 gün sonra ölü bulundu.
Olay, Canik ilçesi Defne Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Almanya’da bulunan ve Samsun’daki evinde yalnız yaşayan Şeref Çetin’den (70) haber alamayan vatandaşlar, evden kötü kokular yükselmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde Çetin’i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen Çetin’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın cesedi günler sonra bulundu

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Bursa'da ‘Los Vivancos’ coşkusuBursa'da ‘Los Vivancos’ coşkusu
Akaryakıt istasyonunda hırsızlığa tutuklamaAkaryakıt istasyonunda hırsızlığa tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.