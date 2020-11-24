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  4. Evinde hayatını kaybetmiş! 10 gün geçince fark edildi

Evinde hayatını kaybetmiş! 10 gün geçince fark edildi

24.11.2020 17:14 | Son Güncelleme:
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Evinde hayatını kaybetmiş! 10 gün geçince fark edildi

Karabük'te yaşayan 59 yaşındaki Şakir Altıntepe, kardeşi tarafından, yaşadığı evde ölü bulundu. Görevlilere haber veren acılı kardeş, yapılan incelemeler sonrası ağabeyinin 10 gün önce hayatını kaybettiğini öğrendi.

Edinilen bilgiye göre olay Yenimahalle Mahallesi Gürses Sokak’ta meydana geldi. Şakir Altıntepe’ye (59) telefonla ulaşamayan kardeşi, ağabeyi evine gitti. İçeriye girdikten sonra ağabeyini yatakta cansız bir şekilde durduğunu fark eden kardeş Altıntepe durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Altıntepe’nin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

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KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE BYPASS OLMUŞ

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Şüpheli ölüm ihtimali doğrultusunda olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde Altıntepe’nin ölümünde herhangi bir şüphe olmadığı tespit edildi.

Altıntepe’nin yakın bir zaman önce kalp rahatsızlığı nedeniyle bypass ameliyatı olduğu öğrenildi.

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İHA

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